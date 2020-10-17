ضربات جوية على اوكار لداعش جنوبي الموصل

2020/10/17 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، أنّ طيران الجيش تمكن من تدمير أوكار لتنظيم داعش الإرهابي جنوبي مدينة الموصل.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان: أنّ طيران الجيش ووفقاً لمعلوماتٍ دقيقة، نفذ 4 ضربات جوية في جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل في محافظة نينوى.

واضاف البيان: ان الضربات الجوية اسفرت عن تدمير عدد من أوكار الارهابيين وقتل مجموعة منهم.

PUKmedia خلية الاعلام الامني ‌

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