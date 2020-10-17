الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا امام الدينار العراقي

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منذ 11 دقیقة
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ديجيتال ميديا ان ار تي
ارتفع سعر صرف الدولار، السبت، أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة المائة دولار الاميركي الى127.000 دينار، بعد ان سجل في الجلسة السابقة 124.400 دينارا.
وفيما يلي سعر صرف العملات الاخرى مقابل الدينار العراقي والدولار الاميركي:
بورصة الكفاح - بغداد
100$ = 126.700
سعر صرف اليورو مقابل الدينار
€100 = 144.500
سعر صرف الباون مقابل الدينار
£100 = 159.250
سعر صرف التومان الايراني مقابل الدينار
100.000 تومان = 4000
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار
100ليرة = 16.000
سعر صرف الدولار مقابل التومان الايراني
100$ = 3 ملايين و 105 الف تومان
سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية
100$ = 789 ليرة
ا.ح
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