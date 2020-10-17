الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا امام الدينار العراقي

2020/10/17 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفع سعر صرف الدولار، السبت، أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة المائة دولار الاميركي الى127.000 دينار، بعد ان سجل في الجلسة السابقة 124.400 دينارا.

وفيما يلي سعر صرف العملات الاخرى مقابل الدينار العراقي والدولار الاميركي:

بورصة الكفاح - بغداد

100$ = 126.700

سعر صرف اليورو مقابل الدينار

€100 = 144.500

سعر صرف الباون مقابل الدينار

£100 = 159.250

‎سعر صرف التومان الايراني مقابل الدينار

100.000 تومان = 4000

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار

100ليرة = 16.000

‎‎سعر صرف الدولار مقابل التومان الايراني

100$ = 3 ملايين و 105 الف تومان

سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية

100$ = 789 ليرة

ا.ح

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