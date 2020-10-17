اعتقال قيادي بارز بداعش وثلاثة من معاونيه في بغداد

2020/10/17 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، أن القوات الأمنية ألقت القبض على قيادي بتنظيم داعش مع ثلاثة من معاونيه في بغداد.

وذكر بيان للوكالة اليوم، 17 تشرين الأول 2020، أنه "ومن خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذا لها بعد عمليات التحرير، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد".

وأضاف البيان أن " الإرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مبينا أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرا لفترة طويلة بين مناطق العاصمة".

وأشار إلى انه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك، وتم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ر.إ

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