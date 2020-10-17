الغزي يوجه باستكمال المستشفى التركي في ذي قار وتسليمه خلال شهرين

2020/10/17 | 12:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الملاكات الهندسية والفنية للشركة المنفذة للمستشفى التركي في محافظة ذي قار، بإنجاز المشروع بالكامل، وتسليمه خلال شهرين.

ونقل التوجيه، فريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أثناء زيارته إلى موقع العمل اليوم السبت، لمتابعة مراحل العمل، وحث الشركة المنفذة، على مضاعفة الجهود ورفع وتيرة العمل.

وفي ذات السياق، يستمر الأمين العام لمجلس الوزراء، لقاءاته مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، لمتابعة مخرجات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة ذي قار مؤخراً، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (١٤٢) لسنة ٢٠٢٠، الخاص بتأليف فريق برئاسته، وعضوية الجهات ذات العلاقة، لمراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظة.

وشملت الزيارة أيضاً، مشاريع تأهيل طريق آل بدير – الفجر، وجسر النصر، وماء الإصلاح، وتم الاتفاق على إنهاء المشاريع وتسليمها خلال الشهرين المقبلين”.

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