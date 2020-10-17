ذوبان الأنهر الجليدية في أوروبا يكشف عن كنوز مطمورة منذ آلاف السنوات

2020/10/17 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتيح ذوبان الأنهر الجليدية في جبال الألب لعلماء الآثار اكتشاف أدوات يدوية الصنع كان الجليد يغطيها ويحفظ أسرارها منذ آلاف السنين.

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