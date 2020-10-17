تقرير صادم لهيأة النزاهة: أغذية النازحين في بغداد تُخزن إلى جانب الحشرات والقوارض!

2020/10/17 | 12:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية اليوم السبت عن تقريرها حول مخازن الشالجية التي يتم خزن المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين فيها، وذلك على خلفية معلومات واردة من رئاسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب.

وقالت الدائرة في تقرير لها اطلعت عليه “يس عراق” إن “الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الهجرة والمُهجَّرين وعددٍ من الدوائر العائدة لها، فضلاً عن زيارة المخازن المذكورة، أكَّدت أهميَّة المُتابعة المُشتركة مع الوزارة؛ للوقوف على النتائج المُترتِّبة على أعمال اللجنة المُؤلَّفة في الوزارة؛ لإيجاد مخازن نظاميَّةٍ بديلةٍ، كون وزارة الهجرة والمُهجَّرين لا تمتلك مخازن خاصَّة بها لخزن تلك المُساعدات”.

وذكرت في التقرير المرسل إلى اللجنة النيابية، أن “مخازن الشالچيَّة تفتقر إلى أيسر شروط السلامة والصّحَّة والنظافة ولا تصلح لخزن الموادِّ الغذائيَّة والصّحيَّة؛ لاحتوائها على الحشرات والقوارض وتهالك مُسقَّفاتها، فضلاً عن قلة الملاكات المسؤولة عن إدارتها، وهو ما ذهبت إليه أيضاً وزارة الصّحَّة والبيئة ومدير مخازن الشالچيَّة، مُضيفاً أن وزارة الهجرة والمُهجَّرين أبرمت عقود إيجارٍ مع وزارة النقل – الشركة العامَّة لسكك حديد العراق لتأجير مخازن للموادّ الغذائيَّة والصحيَّة لا تتوافر فيها شروط الصّحَّة والنظافة”.

وأشار التقرير إلى أن “قسم الصيانة في مخازن الشالچية أبدى ممانعته من تغليف المخازن بالموادّ العازلة للحرارة والرطوبة لتكلفتها العالية، واقترح تأليف لجنةٍ؛ لغرض إيجاد مخازن بديلةٍ من خلال مخاطبة وزارات (التجارة، والصناعة والمعادن، والزراعة) للتعاقد معها على مخازن مُبرَّدةٍ وصالحةٍ لخزن المواد الغذائيَّـة”.

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