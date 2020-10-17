2020/10/17 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، السبت، الملاكات الهندسية والفنية للشركة المنفذة للمستشفى التركي في محافظة ذي قار، بإنجاز المشروع بالكامل، وتسليمه خلال شهرين.



وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الاول 2020)، أن " فريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء نقل التوجيه أثناء زيارته إلى موقع العمل لمتابعة مراحل العمل، وحث الشركة المنفذة، على مضاعفة الجهود ورفع وتيرة العمل".

واشار الى ان "الأمين العام لمجلس الوزراء، يستمر في لقاءاته مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، لمتابعة مخرجات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة ذي قار مؤخراً، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (١٤٢) لسنة ٢٠٢٠، الخاص بتأليف فريق برئاسته، وعضوية الجهات ذات العلاقة، لمراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظة".

واضاف ان "الزيارة شملت أيضاً، مشاريع تأهيل طريق آل بدير - الفجر، وجسر النصر، وماء الإصلاح، وتم الاتفاق على إنهاء المشاريع وتسليمها خلال الشهرين المقبلين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة تصدر توجيهاً لإكمال المستشفى التركي في ذي قار خلال شهرين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة تصدر توجيهاً لإكمال المستشفى التركي في ذي قار خلال شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).