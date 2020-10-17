2020/10/17 | 12:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب اغتيالات في سنجار على أبواب مراكز الشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب اغتيالات في سنجار على أبواب مراكز الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).