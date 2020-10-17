التطبيعية تستدعي لاعب الصقور

2020/10/17 | 12:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استدعت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لاعب نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني ابراهيم بايش للحضور الى مقر اتحاد الكرة يوم غد الاحد.

وذكرت الهيئة في بيان أن “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تدعو لاعب المنتخب الوطني أبراهيم بايش، للحضور الى مقر الاتحاد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الاحد”.

وانتشرت يوم امس صورة لبايش خلال توقيعه لاحد الفرق الشعبية في العاصمة بغداد.

تجدر الاشارة الى ان الهيئة التطبيعية كانت قد منعت اللاعبين من اللعب مع الفرق الشعبية.

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