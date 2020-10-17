نائب: إرادة سياسية كردية تمنع الوصول الى حل مع حكومة بغداد

2020/10/17 | 12:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..كشف النائب عن تحالف الفتح كربلاء حامد الموسوي ، اليوم السبت ، إن ” إرادة سياسية كردية تمنع الوصول الى حل مع حكومة بغداد ، مؤكدا إرسال الأموال الى كردستان يخالف قانون الموازنة .وقال الموسوي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “إجراءات رئيس […]

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