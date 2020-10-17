ارتفاع كبير في صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية العراقية

2020/10/17 | 12:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ارتفع بشكل مفاجئ اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي ، حيث وصل سعر صرف 100$ = 127000 الف دينار عراقيفي الاسواق المحلية العراقية ، والارتفاع مستمر”.

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