اقليم كوردستان..شفاء 36728 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/10/17 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 60183 حالة اصابة، 21845 في اربيل و19260 في السليمانية، و16989 في دهوك و2089 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 36728 حالة، 16040 في اربيل و11052 في السليمانية و7677 في دهوك و1959 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 2106 حالات، 629 منها في اربيل و1055 في السليمانية و362 في دهوك، و60 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 21349 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 5176 في اربيل و7153 في السليمانية و8950 في دهوك و70 في حلبجة.

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