لاهور شيخ جنكي: علم كوردستان خط أحمر

2020/10/17 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني رفض احراق علم اقليم كوردستان في العاصمة الاتحادية بغداد.

وأعرب لاهور شيخ جنكي في بيان مقتضب عن قلقه للمساس بعلم اقليم كوردستان الذي كان محميا بدماء الآلاف من الابطال، مشيرا الى ان هذا العلم هو رمز التعايش والسلام والاعمار.

وأضاف "نؤكد على رأينا الثابت والمبدئي ان بأن احراق المقرات الحزبية ليس بالاسلوب الحضاري للتعبير عن الخلافات مع اي شخص او جهة سياسية، ولا يسمح بالتعدي على مقدسات امتنا، فليس مسموحا لها المساس بالمقدسات الوطنية لنا"، مشددا على ان علم كوردستان خط أحمر.

يذكر ان محتجون اقتحموا مبنى مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة الاتحادية بغداد احتجاجا على تصريحات للقيادي في الديمقراطي هوشيار زيباري بشأن الحشد الشعبي، وقام المحتجون بحرق علم اقليم كوردستان.

PUKmedia / خاص‌

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