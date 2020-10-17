النزاهة: مخازن الشالچية تفتقر إلى شروط الصحة والنظافة ولا تصلح لخزن الموادِّ الغذائيَّة

2020/10/17 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، السبت، افتقار

مخازن الشالچية إلى شروط الصحة

والنظافة، مؤكدة أنها لا تصلح لخزن

الموادِّ الغذائيَّة.

وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة في تقرير

عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى

وزارة

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