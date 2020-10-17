الغزي يوجه بإنجاز مشروع المستشفى التركي في ذي قار وتسليمه خلال شهرين

2020/10/17 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم السبت، الملاكات الهندسية والفنية للشركة المنفذة للمستشفى التركي في محافظة ذي قار، بإنجاز المشروع بالكامل، وتسليمه خلال شهرين.

وذكر المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "فريقاً من الأمانة العامة وأثناء زيارته إلى موقع العمل ، لمتابعة مراحل العمل نقل التوجيه إلى الشركة المنفذة، وحثها على مضاعفة الجهود ورفع وتيرة العمل".

وأوضح مجيد أن "الزيارة شملت أيضاً، مشاريع تأهيل طريق آل بدير - الفجر، وجسر النصر، وماء الإصلاح، وتم الاتفاق على إنهاء المشاريع وتسليمها خلال الشهرين المقبلين".

وتابع أنه "وفي ذات السياق، يستمر الأمين العام لمجلس الوزراء، لقاءاته مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، لمتابعة مخرجات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة ذي قار مؤخراً، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (142) لسنة 2020، الخاص بتأليف فريق برئاسته، وعضوية الجهات ذات العلاقة، لمراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظة".

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