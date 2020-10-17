اتحاد الكرة يستدعي لاعب الصقور في اجراء انضباطي

2020/10/17 | 12:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..دعت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لاعب نادي القوة الجوية ابراهيم بايش كإجراء انضباطي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تدعو لاعب المنتخب الوطني أبراهيم بايش، للحضور الى مقر الاتحاد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الاحد”.يذكر ان بايش اثار غضب التطبيعية بعد ظهوره في صورة خلال توقيعه لاحد الفرق الشعبية.تجدر الاشارة الى ان اتحاد الكرة سبق وان منع اللاعبين من اللعب مع الفرق الشعبية.



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