بائع جديد لبضاعة مستهلكة! رد على انتقادات حسين علوان حسين عديمة الصلة! - توما حميد

2020/10/17 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد بدءاً، لاوضح نقطة.



نحن في تقليدنا لانستخدم صفات من مثل " استاذ، دكتور، مهندس وغيرها" الا في اماكن العمل: الجامعة، المستشفى، المعمل او غيره.



ان هذه جزء من تصور الشيوعية العمالية ارتباطاً بالحس والرؤية الانسانية والمساواتية العميقة بين البشر.



ولهذا فلن استخدمه من الان.



من المؤكد ان هذا لايقلل من احترام احد! في البداية اود ان اكد ان هذا الرد على حسين علوان والذي فيه نقد لطروحات الحزب الشيوعي الع ......





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