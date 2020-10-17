البيجيدي حزب اللهطة والبيليكي. - سعيد الكحل

2020/10/17 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل لم يتفاجأ الرأي العام وهو يتابع سُعار النائب البرلماني والوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية داخل قبة البرلمان مهاجما الفيسبوكيين وكل المطالبين بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء (واش دابا البرلمان غادي يخدم بيليكي ؟الحكومة غاتخدم بيليكي ؟واش الولاة والعمال غايخدمو بيليكي ؟ واش المدراء ورؤساء الأقسام والموظفين غايخدمو لله ؟ هذه شعبوية خاصنا نتصداو لها وما نخافوش من هجوم ما يسمى بالمؤثرين ......





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