اطلاق ناري عشوائي بمشاجرة يتسبب بإصابة احد منتسبي الحشد جنوبي الفلوجة

2020/10/17 | 13:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن امر اللواء الاول للحشد محافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ، السبت، عن اصابة احد منتسبي الحشد الشعبي خلال اطلاق ناري عشوائي بمشاجرة جنوبي مدينة الفلوجة.

وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشاجرة عشائرية استخدم فيها السلاح الرشاش والرمي العشوائي تسبب بإصابة احد منتسبي الحشد العشائري اثناء القيام بواجبه الامني بالقرب من جسر بزيبز باتجاه حدود محافظة بابل جنوبي مدينة الفلوجة “.

واضاف ان” القوات الامنية سارعت الى مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن المتسببين بالحادث ، مبينا ان” المشاجرة وقعت بسبب خلاف عشائري على قطعة ارض زراعية”.

وأشار العيساوي إلى ان “القوات الامنية شكلت لجنة تحقيقية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحادث واعتقال المسببين بإصابة احد منتسبي الحشد الشعبي واحالتهم الى القضاء “.



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