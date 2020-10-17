2020/10/17 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام واحد على 17 أكتوبر 2019، التاريخ الذي غيّر المشهد اللبناني رأساً على عقب، إذ تجمع عشرات، مئات، ومن ثم آلاف من الشبان رافعين علماً واحداً، على جسر الرينغ في العاصمة بيروت، محطمين الانقسام الطائفي - الحزبي، قاطعين الطريق متجولين في الأحياء السكنية لساعات، تحولت إلى أيام وأشهر، مشكلين ما عرف بثورة "17 تشرين"، التي امتدت على كافة الأراضي اللبنانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" الثورة مستمرة".. نشطاء لبنانيون يحيون الذكرى الأولى لثورة تشرين "غير المسبوقة" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (" الثورة مستمرة".. نشطاء لبنانيون يحيون الذكرى الأولى لثورة تشرين "غير المسبوقة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).