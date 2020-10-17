الدفاع المدني تعلن إخماد حريق مقر الحزب الديمقراطي

2020/10/17 | 13:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت فرقة الدفاع المدني، السبت، اخماد حريق في مقر الحزب الديمقراطي دون تسجيل إصابات بشرية.

وقالت الفرقة في بيان إن “10 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى الحزب الديمقراطي في منطقة الكرادة ساحة التحريات بعد أن طوقت الحادث ومنعت النيران من التوسع إلى الأبنية القريبة المجاورة”.

وأضاف البيان، أن “الفرق المدنية باشرت باقتحام الحريق والسيطرة عليه وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية تذكر”.

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