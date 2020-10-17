2020/10/17 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن تقريرها بخصوص المعلومات الواردة من رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة والهجرة والمُهجَّرين في مجلس النُّوَّاب حول مخازن الشالچيَّة التي يتمُّ خزن المُساعدات الإنسانيَّة المُخصَّصة لشريحة النازحين فيها.



وذكر بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (17 نشرين الاول 2020)، أن "الدائرة في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الهجرة والمهجرين وعددٍ من الدوائر العائدة لها فضلاً عن زيارة المخازن المذكورة، اكدت أهمية المتابعة المُشتركة مع الوزارة؛ للوقوف على النتائج المُترتِّبة على أعمال اللجنة المُؤلَّفة في الوزارة؛ لإيجاد مخازن نظاميَّةٍ بديلةٍ، كون وزارة الهجرة والمُهجَّرين لا تمتلك مخازن خاصَّة بها لخزن تلك المُساعدات".

واشار التقرير إلى أن "مخازن الشالچيَّة تفتقر إلى أيسر شروط السلامة والصّحَّة والنظافة ولا تصلح لخزن الموادِّ الغذائيَّة والصحية، لاحتوائها على الحشرات والقوارض وتهالك مُسقَّفاتها، فضلاً عن قلة الملاكات المسؤولة عن إدارتها، وهو ما ذهبت إليه أيضاً وزارة الصّحَّة والبيئة ومدير مخازن الشالچيَّة"، مُضيفاً أن "وزارة الهجرة والمُهجَّرين أبرمت عقود إيجارٍ مع وزارة النقل – الشركة العامَّة لسكك حديد العراق لتأجير مخازن للموادّ الغذائيَّة والصحيَّة لا تتوافر فيها شروط الصّحَّة والنظافة".

وأضاف إن "قسم الصيانة في مخازن الشالچية أبدى ممانعته من تغليف المخازن بالموادّ العازلة للحرارة والرطوبة لتكلفتها العالية، واقترح تأليف لجنةٍ؛ لغرض إيجاد مخازن بديلةٍ من خلال مخاطبة وزارات (التجارة، والصناعة والمعادن، والزراعة) للتعاقد معها على مخازن مُبرَّدةٍ وصالحةٍ لخزن المواد الغذائيَّـة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير رقابيّ: الحشرات والقوارض تعبث بأغذية النازحين في مخزن حكومي!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير رقابيّ: الحشرات والقوارض تعبث بأغذية النازحين في مخزن حكومي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).