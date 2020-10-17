كيف يحتفل المصريون بعيد الهالوين؟

2020/10/17 | 13:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ على الرغم من أنها عادة غربية ، إلا أنها وجدت لها طريقا لإحتفال فى مصر خلال الأعوام الأخيرة ، وأصبح الاحتفال به شئ أساسى، أنه عيد الهالوين Halloween ، أو عيد القديسين ، الذى يحتفل العالم به ‏يوم 31 أكتوبر من كل عام ، ويستعد له بعض المصريين خلال هذه الأيام فى […]

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