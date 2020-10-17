اليوم.. صراع مثير في ديربي الغضب الايطالي

2020/10/17 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يواجه إنتر ميلان وضعاً صعباً قبل مباراة القمة أمام جاره ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، مع استبعاد 6 لاعبين من تشكيلته بسبب فيروس كورونا المستجد سريع العدوى وعودة عدد آخر من اللاعبين بعد 7 أيام مرهقة مع منتخبات بلادهم.

والفريقان لم يخسرا حتى الآن، ما يشير إلى استعدادهما لمنافسة يوفنتوس على اللقب هذا الموسم.

وميلان بصفة خاصة بدا أكثر قوة وتميزاً، إذ فاز بجميع مبارياته الثلاث دون أن تهتز شباكه وعزز مسيرته الخالية من الهزيمة إلى 19 مباراة في جميع المنافسات.

وعادة ما تهتم الصحف الرياضية في إيطاليا كثيراً بقمة مدينة ميلانو وتفرد لها عدة صفحات في كل يوم خلال الأسبوع السابق عليها.

وسيخوض إنتر ميلان الذي جمع 7 نقاط المباراة أمام الجار دون مدافعيه أليساندرو باستوني وميلان شكرينيار والإنجليزي آشلي يانغ ولاعبي الوسط راديا ناينغولان وروبرتو غاليارديني وحارس المرمى الاحتياطي يونوت رادو بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا قبل بضعة أيام.

ومن اللاعبين العائدين من ارتباطات دولية هناك أرتورو فيدال وألكسيس سانشيز بعد مشاركتهما في تعادل منتخب تشيلي 2-2 مع نظيره الكولومبي الثلاثاء الماضي، والمهاجم لاوتارو مارتينيز الذي هز الشباك في فوز الأرجنتين 2-1 على بوليفيا في لاباز التي تقع على ارتفاع 3600 متر فوق مستوى سطح البحر.

كما أحرز روميلو لوكاكو هدفين في فوز منتخب بلجيكا 2-1 على إيسلندا وشارك كريستيان إريكسن مع منتخب الدنمارك خارج ملعبه في مواجهة نظيره الإنجليزي.

وبالنسبة لميلان فإن الموقف أقل تعقيداً، بينما عاد للتدريبات من جديد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعد تعافيه من عدوى كورونا.

ويخضع لاعبان من ميلان للحجر الصحي بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بالعدوى وهما ليو دوارتي وماتيو كابيا.

لكن رغم انضمام بعض لاعبي الفريق لمنتخبات بلادهم لم يضطر أحد منهم للعب في أمريكا الجنوبية.



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