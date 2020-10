بحضور حكومي وبرلماني.. اختتام بطولة اندية بغداد للمواي تاي

2020/10/17 | 13:17 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المكتب الإعلامي للاتحاد حصل نادي النجدة الرياضي على لقب بطولة أندية بغداد للشباب بالمواي تاي التي أختتمت اليوم على قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية ببغداد واستمرت لمدة أربعة أيام متتالية برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي ورؤساء أندية وشخصيات رياضية عديدة فضلا عن تواجد

