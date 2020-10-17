المالية النيابية.. 3 فئات قد يطالها استقطاع الرواتب

2020/10/17 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، السبت، ان فئات الدرجات الخاصة والعليا والنواب قد يشملها استقطاع الرواتب، مؤكدا على عدم المساس برواتب الموظفين.

وقال كوجر في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (17 تشرين الاول 2020)، إن "رواتب الموظفين لن تواجه أي استقطاعات، بينما ستكون الفئات المشمولة بالاستقطاع هي الدرجات الخاصة والعليا والنواب".

واضاف، أن "الربط بين الرواتب والتشريعات خطأ كبير، ولا يجوز الربط بينهما، وهذا الخطأ بدعة ويجب عدم ربط قوت المواطنين بأي تشريع".

وأوضح، أن "التأخير الذي حصل بتوزيع رواتب شهر أيلول الماضي، لن يحصل في تشرين الأول الحالي، لأن التأخير أدى إلى الإضرار بالموظفين والوضع الاقتصادي".

واشار عضو المالية النيابية، أن "قانون تمويل العجز المالي في موازنة 2020 سيمرر داخل مجلس النواب، ولكن بعد تعديلات تجرى على القانون".

ا.ح

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