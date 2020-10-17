الدولار يقفز .. ارتفاع كبير بسعر الصرف امام الدينار في كربلاء

2020/10/17 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت اسعار صرف الدولار الامريكي، امام

الدينار العراقي في الاسواق المحلية

بكربلاء، اليوم السبت، (10/17/ 2020).

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

لكل 100$ :

سعر بيع الدولار = 127.000 دينار.

سعر

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