تضمن ارقاما فلكية .. نائب: لن نسمح بتمرير قانون تمويل العجز الحكومي

2020/10/17 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال

كوجر، ان مشروع قانون تمويل العجز

الحكومي الذي ارسلته الحكومة يتضمن

ارقاما فلكية، مشيرا الى انه بحال

التسليم بهذه الارقام فهذا معناه ان

العجز بموازنة العام المقبل س

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