2020/10/17 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم السبت، أيّ عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر .

وقالت الوزيرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين ،كما ويجب مراعاة ظروفهم "، لافتة إلى أن "الوزارة مع العودة الطوعية وليست القسرية".

وأوضحت أنها "ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة: لا عودة قسرية لأي عراقي من دول المهجر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة: لا عودة قسرية لأي عراقي من دول المهجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).