الحشد ينجز” التمشيط الشامل” لاكثر من 10كم من الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين

2020/10/17 | 13:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اعلن الحشد الشعبي، السبت ، عن انجاز التمشيط الشامل لاكثر من 10 كم من الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات الحشد الشعبي نجحت خلال الايام الماضية من انجاز اكبر عملية تمشيط للحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة الحاوي ولمسافة تزيد عن 10 كم رغم تعقيدات التضاريس والجغرافية”.

واضاف الحسيني،ان” تمشيط الحدود الفاصلة مهم جدا لانها اثمرت عن كشف بعض المضافات السرية والتي احتوى بعضها على متفجرات وعبوات ناسفة بالاضافة الى نصب نقاط مرابطة في بعض الاماكن لتشديد منع اي حالات تسلل بين صلاح الدين وديالى”.

واشار الحسيني الى ان” القاطع الذي يقع تحت سيطرة الحشد على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لم يسجل اي حالة تسلل منذ اشهر عدة رغم محاولات داعش الارهابي المتكررة بسبب قوة الاجراءات وانتشاره الجيد”.انتهى/ 25 ف

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