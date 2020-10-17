الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن اقتحام وحرق مقر حزب البارزاني

2020/10/17 | 13:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، السبت، بيانا بشأن اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل محتجين غاضبين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي ، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور ، لكننا نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال”.

ودعت الهيئة الجميع الى “الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس”.



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