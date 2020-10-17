متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية.. المحكمة الدولية تبحث مع الخرطوم تسليم البشير

2020/10/17 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، السبت، إلى الخرطوم في زيارة تستمر ثلاثة أيام للبحث في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين إلى المحكمة، بحسب مصدر حكومي.

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