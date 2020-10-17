2020/10/17 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على متهم يقوم بإجراء حوالات مالية بعملة مزيفة في محافظة واسط.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الرد السريع في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين في محافظة واسط والذي يقوم بإجراء حوالات مالية بعملة مزيفة داخل محلة لبيع الهواتف النقالة".

وأضافت أنه "تمت عملية إلقاء القبض بعد نصب كمين محكم له وبالجرم المشهود وضبط بحوزته عملة مزيفة من فئة ١٠٠ دولار أمريكي و عملة عراقية فئة (١٠، ٢٥، ٥٠) الف دينار و سجلات حوالة واختام"، مبينة أن "قاضي التحقيق قام إصدار امر قبض وتوقيف وفق المادة ٢٨١ بحقه".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم يقوم بإجراء حوالات مالية بعملة مزيفة في واسط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم يقوم بإجراء حوالات مالية بعملة مزيفة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).