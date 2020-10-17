الحشد الشعبي: نرفض استخدام العنف والتخريب.. وندعو لحفظ هيبة الدولة

2020/10/17 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه مهم من الحشد الشعبي لمحبيه وانصاره نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي ، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور ، لكننا نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال .وندعو الجميع للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس .

الحشد الشعبي17/ 10/ 2020

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