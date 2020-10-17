غرفة تجارة مدريد: العراق يمتلك فرص استثمارية واعدة

2020/10/17 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن رئيس غرفة تجارة مدريد، انخل اسنسيو، ان العراق يمتلك فرص استثمارية واعدة تنسجم مع توجه أسبانيا لتدويل شركاتها.

وقال اسنسيو، في كلمة له بـ"المؤتمر الاقتصادي الدولي بين العراق واسبانيا"، ان "في العراق فرص استثمارية واعدة تنسجم مع توجه اسبانيا لتدويل شركاتها، كما ان العراق غني بموارده وطاقاته الشابة وبالمقابل فان القطاعات التي يحتاجها العراق من بينها الاسكان والتعمير والرقمنة وتأهيل الكوادر العاملة كلها متوفرة لدى الشركات بما يحقق تطلعات الجانبين".





من جهة أخرى، قال عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء، إن الامتيازات التي يحظى بها المستثمر في العراق منها مساع البلد في التحول باتجاه اقتصاد السوق وفرض التعرفة الكمركية لحماية المنتج المحلي، فضلا عن وفرة اليد العاملة والقاعدة التشريعية التي تحمي المستثمرين و روؤس الاموال على مستوى قانون الاستثمار والدستور العراقي.

‏ فيما استعرض مانويل مورا ممثل سكرتارية الدولة للتجارة الميزان التجاري بين البلدين وطبيعة الصادرات والاستيرادات بينهما، مشيرا الى اهمية التنويع في المنتجات فضلا عن اهمية تشريع قانون حماية المستثمر ، فيما اكد سفير اسبانيا في بغداد هانسي اسكوبار ان الوضع في العراق يتجه نحو الاستقرار التام وهو ما يشجع العمل الاستثماري وان حكومة الدكتور مصطفى الكاظمي ماضية قدما باتجاه تحقيق اصلاحات شاملة في البلاد ، شاكرا السفارة العراقية في مدريد على مبادرتها و جهدها التنظيمي في انجاح المؤتمر.ٰ

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