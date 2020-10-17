بالصور.. مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد بعد اقتحامه وحرقه

2020/10/17 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

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حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت فرقة الدفاع المدني، السبت، اخماد حريق داخل مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط بغداد دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت الفرقة في بيان، اليوم، 17 تشرين الأول 2020، ان "10 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة الكرادة ساحة التحريات بعد أن طوقت الحادث ومنعت النيران من التوسع إلى الأبنية القريبة المجاورة"

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني باشرت باقتحام الحريق والسيطرة عليه وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية تذكر".

ر.إ

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