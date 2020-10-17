بغداد .. أسعار صرف الدولار تُسجّل قفزة كبيرة في الأسواق

2020/10/17 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت اسعار صرف الدولار في اسواق

البورصة الرئيسية والاسواق المحلية

بشكل كبير اليوم السبت (17 تشرين الاول

2020).

وسجلت بورصة الكفاح 125.700 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف

الدولار

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