الحشد الشعبي :نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال

2020/10/17 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف نقلل من ضرر الهواتف على البصر؟

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلات في البصر بسبب إدمانهم على استعمال هذه الأجهزة لفترات طويلة يوميا، فما هي أفضل الطرق لتجنب هذه المشكلات؟

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