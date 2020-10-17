رحيل الممثلة الأمريكية روندا فليمنج عن عمر ناهز الـ 97 عامًا

2020/10/17 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية روندا فليمنج عن 97 عاماً في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا،حيث تعد النجمة الراحلة واحدة من أهم إيقونات عالم هوليوود ، حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 1940 و استمرت حتى 2000 .وحصلت فليمنج، التي ولدت في لوس أنجليس عام 1923 لأم كانت تعمل عارضة أزياء وممثلة، على […]

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