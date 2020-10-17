مستشار الكاظمي للانتخابات يتحدث عن موعدها في ظل الأزمة المالية وموعد تمرير قانونها

2020/10/17 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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تحدث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، السبت (17 تشرين الأول 2020)، عن مصير إجراء الانتخابات في ظل الأزمة المالية.

وقال الهنداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية لن تؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد".

وأضاف، أنه "لا خيار الا ان يصوت البرلمان على قانون الانتخابات"، مبيناً أنه "من المحتمل ان تشهد الجلسة المقبلة تكملة القانون والتصويت عليه".

وأكد الهنداوي، أن "مفوضية الانتخابات بدأت بإجراءات تحديث سجل الناخبين واستئناف التحديث البايومتري.

يتبع.



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