صورة مع فريق شعبي تدفع التطبيعية لاستدعاء لاعب منتخب العراق للتحقيق معه

2020/10/17 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم ونادي الجوية، ابراهيم بايش، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، أسباب دعوة الهيأة التطبيعية للاعب يوم غد الاحد من أجل التحقيق معه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التقاط لاعب المنتخب والجوية إبراهيم بايش، صورة وهو يحمل قميص لعبه مع أحد الفرق الشعبية، هو السبب وراء استدعاء الهيأة التطبيعية له والتحقيق معه يوم غد الاحد"، مبيناً أن "هناك لاعبين يلعبون مع فرق شعبية أمام أنظار الهيأة لم يتم استدعاؤهم أو التحقيق معهم".

وكانت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، قد أصدرت بياناً استدعت فيه، لاعب المنتخب الوطني إبراهيم بايش، للحضور إلى مقر الاتحاد في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الأحد.

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