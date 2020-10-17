2020/10/17 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

رأى النائب المستقل أسعد المرشدي، السبت (17 تشرين الأول 2020)، أن القفزة التي شهدتها أسعار صرف الدولار اليوم، مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية.

وقال المرشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية خلال الساعات الماضية، يرجع لأسباب وعوامل متعددة، منها تصريحات وزير المالية والبنك المركزي".

واضاف، أن "هناك أسباباً أخرى دفعت لهذا الارتفاع، وهو الضغط الامريكي على الحكومة العراقية، في ظل وجود ملفات ساخنة في المشهد، ومنها قصف السفارة والتهديد بإغلاقها، كلها تؤدي الى ارتفاع أسعار صرف الدولار وبقية المواد الاساسية".

واضاف المرشدي، أنه "لا توجد أزمة عالمية تؤدي الى ارتفاع اسعار الصرف، لكن هناك جهات دولية وأخرى داخلية تقف وراء الارتفاع الأخير لتحقيق أجندة معينة في المشهد العراقي".

وقفزت أسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وسجلت بورصة الكفاح 125.700 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار يوم الخميس الماضي 124.400 دينار لكل 100 دولار.

سعر البيع: 127.000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 126.000 دينار لكل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق نيابي على ’’القفزة’’ التي شهدتها أسعار صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق نيابي على ’’القفزة’’ التي شهدتها أسعار صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).