بكين: محاولات امريكا لإثارة الشقاق بين الصين وروسيا محكومة بالفشل

2020/10/17 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امريكا تحاول إثارة الشقاق في العلاقات الصينية الروسية

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