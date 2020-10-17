ربع الله تهدد الكاظمي

2020/10/17 | 14:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

هددت حركة ربع الله الشبابية اليوم السبت ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان لم يتم الافراج عن مجاهدين الحركة “.

وقالت الحركة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ندين وبشدة الحركة الغير قانونية التي افتعلتها حكومة الكاظمي بإختطـ ـاف عدد من المتظاهرين، ونحن كحركة ربع الله نقولها وبشدة ان لم يتم الافراج عن مجاهدينا الأبطال بأسرع وقت، سنتدخل فوراً وعلى طريقة ربع الله وقد اعذر من انذر”.

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