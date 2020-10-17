2020/10/17 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتبر عضو في اللجنة المالية النيابية قانون تمويل العجز المالي مجرد اضافة قروض على كاهل الحكومة.

وقال عضو اللجنة النائب احمد حاجي رشيد في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت، ان قانون تمويل العجز المالي مجرد اضافة قروض على كاهل الحكومة، واذا ما استمر بهذا المنوال فالقروض العراقية ستبلغ حوالي 160 مليار دولار، وبالتقسيم على عدد السكان سيكون حصة كل فرد عراقي 4 آلاف دولار.

وأضاف ان هذا نذير شؤم، واذا استمرت الحكومة بذلك ستكون نهاية العراق.

وفيما يتعلق بمصير مشروع القانون في مجلس النواب، اوضح النائب احمد حاجي رشيد انه "لحد الآن يتم دراسته وطرحه في مجلس النواب، وسيكون القرار حيال اقرار القانون من عدمه تحت قبة البرلمان".

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحذر من نهاية العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحذر من نهاية العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).