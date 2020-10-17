2020/10/17 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/كربلاء المقدسة..

اقتربت اعداد الاصابات بفيروس كورونا في كربلاء المقدسة من الـ21 الف اصابة، فيما تجاوزت حالات الشفاء الـ19 الف حالة.

وقال رئيس قسم تكنولوجيا دعم القرار في الادارة المحلية احمد مأمور في تصريح لـ/المعلومة/، ان “كربلاء المقدسة سجلت حتى اخر موقف لوزارة الصحة 20,752 اصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء الى 19,596 حالة”.

واضاف مأمور ان “الوفيات التي خلفتها مضاعفات الفيروس بلغت 481 حالة، 309 منها بين الرجال، و172 بين الاناث”، مشيرا الى ان “الاصابات بين الكوادر الطبية بلغت 3235 إصابة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات الشفاء من كورونا في كربلاء تتجاوز 19 الف اصابة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات الشفاء من كورونا في كربلاء تتجاوز 19 الف اصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).