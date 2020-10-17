نادٍ إيطالي يسجل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/10/17 | 14:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن نادي تورينو الإيطالي عن 3 إصابات جديدة داخل صفوف الفريق بفيروس كورونا، قبل مباراته أمام كالياري غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 4 من “الكالتشيو”.

وأصدر تورينو بياناً رسمياً، يكشف فيه “إصابة أحد لاعبيه واثنين موظفين بفيروس كورونا، ولم يكشف النادي عن أسماء المصابين الثلاثة لأسباب تتعلق بالخصوصية، ولكن لم تظهر عليهم أية أعراض للمرض وتم عزلهم صحياً في منازلهم”.

واضاف أن “النادي سيستمر تورينو في اتباع البروتوكول الصحي، ما يعني أن مباراة نهاية الأسبوع ضد كالياري لن تؤجل”.

ويستانف الكالتشيو اليوم السبت باقامة مباريات مثيرة ابرزها مواجهة انتر واي سي مبلان.



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