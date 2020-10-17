2020/10/17 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت هيئة الحشد الشعبي، السبت، على رفض استخدام العنف و التخريب بأي شكل من الاشكال داعيا الجميع الى الحفاظ على هيبة الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (17 تشرين الاول 2020)، انه "نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور".

وأضاف، انه "نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الأشكال"، داعيا "الجميع إلى الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".

وكان متظاهرون غاضبون مناصرون للحشد الشعبي قد اقتحموا واحرقوا في وقت سابق، السبت، مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في حي الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق من الحشد بشأن إحراق مقر لحزب بارزاني في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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