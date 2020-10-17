العمليات المشتركة: تم تأمين مراسيم الزيارات المليونية بالرغم من تهديدات داعش

2020/10/17 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، أنها تمكنت من تأمين مراسيم الزيارات المليونية بالرغم من تهديدات تنظيم داعش.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 17 تشرين الأول 2020، ان "قيادة العمليات المشتركة استطاعت أن تؤمن الزيارة الأربعينية للإمام الحسين وكذلك زيارة ذكرى وفاة الرسول على الرغم من التحديات التي يمر فيها البلد من تهديدات عصابات داعش الارهابية".

وأضاف الخفاجي، أن "خطة تأمين ذكرى وفاة الرسول الأكرم في النجف شاركت فيها القوات من مختلف المسميات، التي أديرت من قيادة العمليات المشتركة كحركة وتوزيع القطعات، وكذلك بإشراف رئيس اللجنة العليا التنسيقية الداخلية".

وأشار إلى أن "قيادة العمليات المشتركة ومن منطلق المسؤولية وقوة وبسالة رجال الأمن من مختلف المسميات، سواء من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى والمتطوعين وضعت خطة لإرجاع الزائرين إلى جميع المحافظات، وذلك بمساعدة وكلاء الوزارات الخدمية من الصحة والتجارة والوزارات".

ر.إ

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