النقل تتحدث عن إجراءات لدعم الطيران.. كم تبلغ أجور مرور الطائرة عبر الأجواء العراقية؟

2020/10/17 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النقل اليوم السبت عن إجراءات خاصة بها لدعم قطاع الطيران في العراق.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية تجاوزت الـ 270 طائرة يومياً”، موضحاً أن “أجور مرور الطائرات عبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولاراً لكل طائرة”.

ومؤخراً، استأنفت حركة الطيران والرحلات المجدولة من وإلى قطاعات إيران (طهران ، مشهد) بدءاً من يوم الاثنين الموافق 12/10/2020″.

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وذكرت سلطة الطيران المدني العراقي استئناف الرحلات المجدولة بين العراق وتركيا، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2020/10/15 وبواقع 7 رحلات اسبوعيا لكل جانب.

وبيّنت الوزارة في تصريحاه اليوم أن “شركة الملاحة بدأت تعمل على العقود الخاصة بالرادارات والاتصالات، وأنها أعادت الاتصالات المقطوعة في الجهة الغربية منذ العام 2014”.

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